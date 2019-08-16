組黨未告知親民黨 柯文哲：組黨不用跟其他政黨報備

2019-08-16 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



台北市長柯文哲組黨，但柯文哲與親民黨主席宋楚瑜有私交，但這次柯組台灣民眾黨卻連道義上打招呼都沒有，外傳親民黨不排除九月推自己的總統參選人。對此，柯文哲上午受訪說，「我們要組黨，也不用跟其他政黨報備。」