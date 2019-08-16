影／韓稱日批10公文 蘇揆：我的堆起來比人高

2019-08-16 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 陳聖文 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜昨（15日）日受訪時說，自己每天平均批10件公文。行政院長蘇貞昌今（16日）上午出席政院親子活動時受訪表示，他批的公文常常分好幾次抱進辦公室，「堆起來都比一個人高」。