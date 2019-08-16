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影／蘇貞昌出席親子日 酸韓天災時搞東搞西

2019-08-16 11:07聯合報系攝影中心 記者蘇健忠╱即時報導

行政院院長蘇貞昌與太太詹秀齡上午在行政院副院長陳其邁、行政院秘書長李孟諺、行政院發言人Kolas Yotaka陪同下出席行政院員工親子日活動，蘇貞昌活動前針對高雄市長韓國瑜自稱每天至少批十份公文表示，自己批的公文常常要分好幾批抱走，堆起來比人還高。並暗酸高雄市長韓國瑜，「當任何天災發生的時候，人民也希望能看到政府首長能人溺己溺，不是為自己的事情搞東搞西，實在是會讓人民失望，如果首長能堅守崗位，迅速反應，快速讓災害降到最低，會讓人民覺得有這個依靠很重要」。

行政院院長蘇貞昌（左二）上午在行政院副院長陳其邁（左起）、行政院秘書長李孟諺與行...
行政院院長蘇貞昌（左二）上午在行政院副院長陳其邁（左起）、行政院秘書長李孟諺與行政院發言人Kolas Yotaka陪同下出席行政院員工親子日活動。記者蘇健忠／攝影
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行政院院長蘇貞昌（中）、太太詹秀齡（中左）上午與行政院副院長陳其邁（中後）出席行...
行政院院長蘇貞昌（中）、太太詹秀齡（中左）上午與行政院副院長陳其邁（中後）出席行政院員工親子日活動，親切與員工一起合影。記者蘇健忠／攝影
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行政院院長蘇貞昌（中）與太太詹秀齡（右二）上午出席行政院員工親子日活動，蘇貞昌親...
行政院院長蘇貞昌（中）與太太詹秀齡（右二）上午出席行政院員工親子日活動，蘇貞昌親切與員工小孩互動，並輕摸小朋友臉頰。記者蘇健忠／攝影
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行政院院長蘇貞昌（左二）上午出席行政院員工親子日活動，親切與員工一起合影，一位小...
行政院院長蘇貞昌（左二）上午出席行政院員工親子日活動，親切與員工一起合影，一位小朋友睡著領紅包。記者蘇健忠／攝影
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行政院副院長陳其邁上午出席行政院員工親子日活動，低調吃著雞蛋糕不願受訪，只表示今...
行政院副院長陳其邁上午出席行政院員工親子日活動，低調吃著雞蛋糕不願受訪，只表示今天是親子日。記者蘇健忠／攝影
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