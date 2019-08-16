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韓國瑜一天批10份公文 蘇貞昌：我批的堆起來比人高

2019-08-16 10:35聯合報 記者周佑政╱即時報導

有名嘴爆料高雄市長韓國瑜不批公文，韓國瑜昨天反駁，強調他每天都批10件公文以上。對此，行政院蘇貞昌今天說，「我批的公文常常要分好幾次抱進來，堆起來比一個人高」。蘇貞昌也意有所指表示，首長如果怠忽職責，或根本不常在位置上，「有樣學樣，底下就會走樣」。

蘇貞昌今天出席行政院親子活動日，被問及一天都批幾份公文時表示，他的工作不是只有批公文，常常一天從清晨5點多開始，7點多出門，弄到很晚才回家，做為人民託付責任的公務員，他有這個機會很幸運，所以很珍惜。

蘇貞昌表示，「人民是希望你能為福國利民做事，所以我也很認份堅守崗位不敢怠忽」，同時以身作則，才能要求所屬團隊。當有任何天災或淹水各種情況時，人民最希望看到政府首長能人溺己溺，而不是為自己的事搞東搞西，這樣會讓人民失望。

蘇貞昌說，如果首長能堅守崗位迅速反應，也能快速讓災害減到最小，讓人民覺得有依靠，這個很重要。

韓國瑜表示公文是分層負責，蘇貞昌說，公文確實是分層在批，但還是很多需要首長決行。蘇也說，首長對很多事情要立刻反應，首長緊盯，下面的主管也就不敢怠忽，主管沒有怠忽，整個團隊會上緊發條，「首長如果怠忽職責或跟根本不常在位置上，有樣學樣，底下就會走樣」。

行政院長蘇貞昌今天出席行政院親子活動日前接受媒體訪問。記者周佑政／攝影
行政院長蘇貞昌今天出席行政院親子活動日前接受媒體訪問。記者周佑政／攝影
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韓國瑜蘇貞昌行政院

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