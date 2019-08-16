「學姊」排不分區立委名單第一？ 柯文哲：寧可排蔡壁如

2019-08-16 10:16 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



台北市長柯文哲上午接受Pop Radio《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪，對於組黨會不會影響選總統？柯文哲說直言比較不容易選，困難處會變高，因為失去合縱連橫的空間，一個人選，不投藍、不投綠，「全部投你」，組黨變比較難，加了一個篩選的障礙。

對於組黨的不分區名單，柯文哲說，隨便找都有人，向天下徵才，一狗票來報名。至於選舉技術，打下去，大好大壞，他自己選過就知道，他是個體戶，一人政黨，組黨加入的有隨扈、有隨扈的爸媽，像「老鼠會」。

至於柯文哲組黨，就是不想選總統？柯說，應該是組黨選總統的困難度更高，選總統本來就是不得已的選項，第一，這不是個正常的現象，但台灣是不正常的國家，當選市長一個月就會選總統，全國人民若狂，這個國家不正常，但歷史是意外，像組黨曝光，像是為私菸轉移焦點，所以歷史是偶然，走到這就走到這。

台北市府副發言人黃瀞瑩。記者王騰毅／攝影 分享 facebook

對於如何找到不分區立委漂亮的名單，柯文哲說，會自已練兵，主持人問，「學姊」黃瀞瑩排不分區立委第一？柯文哲說，寧可排蔡壁如，代表柯文哲的意志。柯強調，不分區前10個是影子內閣，後面當辦公室主任、助理。

柯文哲說，不分區只要專業就可以，「學姊」不會排在前10個，到時候再看看，上網選，一大堆人來。

柯文哲指出，至於區域立委，他另一個想法，不需要找政治人物，都用專業人士，主持人懷疑，可能會變砲灰， 柯文哲說，本來就不會贏。別以為每個人都自以為是柯文哲，這好難。