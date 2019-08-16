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曾永權蟬聯亞盟理事會主席

2019-08-16 10:14聯合報 記者高凌雲╱即時報導

亞洲太平洋自由民主聯盟8月15日在台北舉行亞盟理事會議，曾永權蟬聯理事會主席。曾永權上午主持2019年亞太圓桌會議，有13國分會、20位外國分會代表出席。曾永權表示，面對世界局勢動盪，合作交流都是打開安全繁榮與和平大門的鑰匙。

世盟總會長饒穎奇與外交部NGO國際事務會執行長賴銘琪也出席上午的開幕儀式。政大教授高永光在會中發表演說，他表示，美中貿易戰導致亞太經濟放緩，2019年上半年，大陸進口下降4.3％，美國進口下降29.9％，對其他亞洲國家產生負面效應，全球電子行業也趨於放緩。亞太某些國家正在增加軍事部署，某些國家試圖擺脫軍事限制，恐怖主義、自然災害和跨國犯罪等非傳統安全威脅日益突出，亞太國家越來越難以維持一直以來微妙的外交平衡。

他表示，多邊主義是維護和平與促進發展的有效途徑，世界現在比過往任何時候，都更需要多邊主義，亞太各國應該集中精力促進主要國家之間的一套共同的規則、規範和協調機制，遵循法治精神和國際準則，減少地區風險的最佳方法，是鼓勵整個地區實現更廣泛自由化，將亞太國家經濟開放到區域一體化，能增加政治、社會和文化的合作與融洽。

政大教授丁樹範以亞太地區不確定的未來為題，發表演說，他指出，中國大陸崛起成為世界第二大經濟體，取代美國成為亞太地區所有國家最重要的經濟夥伴，在中美之間激烈的競爭下，包括台灣在內的亞太地區當然受影響，台灣的機動空間可能會受到擠壓。目前沒有簡單的解決方案，我們選擇任何解決方案，都需要付出代價。

亞盟提供
亞盟提供
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