影／訪美國華府 朱立倫：國民黨堅定親美

2019-08-16 08:47 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



國民黨前主席朱立倫15日在美國華府受訪指出，國民黨堅定民主自由，堅定親美態度，堅定在國防方面為美國的戰略夥伴；朱立倫也說，需要美國友人繼續支持與認同國民黨。

朱立倫並再度呼籲國民黨團結，希望鴻海前董事長郭台銘和立法院前院長王金平能共同團結在一起。

被問及是否擔心國民黨發生「換柱2.0」，朱立倫僅簡短回應表示，「我覺得那是純屬謠言，因為4年前跟現在情況完全不同」。

朱立倫美東時間15日到艾森豪行政大樓拜會白宮國安會官員，以及智庫「2049計畫」等單位，與美方政學界人士交流，並於「2049計畫」辦公室受訪，談及台美關係、台灣2020選情等議題。朱立倫稱，他不代表國民黨總統候選人韓國瑜，而是向美表達國民黨整體立場。

盛傳台北市長柯文哲可能與郭台銘、王金平合作，朱立倫指出，相信只要國民黨能團結，提出好政見，並且多爭取中間選民及年輕選民的支持，應該還是能贏得2020總統大選；國民黨要擴大支持的基礎，黨中央與韓國瑜也還在努力，「我希望郭董事長跟王院長，大家都能夠共同團結在一起」。

此外，朱立倫表示，國民黨長期以來缺乏在華府的代表，但不能讓華府只聽到民進黨單方面的聲音，包括美國官方在內很多朋友，樂意聽到國民黨的聲音；他說，相信經過這次訪問後，美國官方和學界，能更了解國民黨的堅定立場。

朱立倫指出，台美關係是最重要的對外關係，過去、現在到未來，國民黨的立場一向親美；他以前主席身分再次表達國民黨堅定立場，強調國民黨堅持民主自由的基本態度從未改變，也需要美國朋友繼續對國民黨的支持跟認同。

至於國民黨前主席洪秀柱再提「一中同表」論述，現任主席吳敦義則重申黨在兩岸論述堅持的「九二共識、一中各表」基本立場；對此，朱立倫僅說，還是以國民黨政綱為立場，這是黨長期以來共同立場。