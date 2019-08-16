反紅媒又挺柯？王浩宇嗆黃國昌、柯粉「我會感到噁心」

2019-08-16 08:06 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ╱即時報導



綠黨桃園市議員王浩宇在臉書貼文，台北市長柯文哲除了私下跟中共國台辦方面有非常好的互動外，有段時間也跟旺旺蔡衍明非常麻吉，兩人不但私下常常一起吃飯，在高雄市長韓國瑜還沒出現時，中時還一度幫忙拉抬他的聲勢，替柯文哲參選總統鋪路，這就是民進黨去年無法禮讓他的主因。

王浩宇說，也因此，當他看到很多年輕柯粉上街頭反紅媒、反旺旺黨，回家卻繼續挺柯時，才會感到特別噁心。