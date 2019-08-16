累積雨量破400毫米 高市府宣布六龜等三區今停班停課

2019-08-16 05:46 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



高雄山區連夜豪雨未停，根據高雄氣象站觀測資料，桃源、那瑪夏與六龜三區的24小時累積雨量已經突破400毫米，繼昨晚宣布桃源與那瑪夏今天停止上班上課之後，今天清晨近5點，高市府宣布，六龜區同樣停止上班、上課。