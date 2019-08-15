一邊一國行動黨成立恐撞柯郭王合體 扁：人算不如天算

2019-08-15 22:51 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



前總統陳水扁支持成立的「一邊一國行動黨」預計本月18日（星期日）下午在台北台大校友會館舉辦成立大會，這一天可能也是「柯郭王」同框合體之日，挺一邊一國行動黨的人士中有人擔心新政黨新聞會被「柯郭王」新聞掩蓋，並向陳水扁反映，陳水扁今晚在臉書表示，這也沒辦法，如同台南天公廟一字匾「人算不如天算」。

陳水扁表示，2000年參選總統，1999年7月10日被民進黨提名為總統候選人前一天，當時前總統李登輝接受「德國之聲」專訪，提出「兩岸關係是特殊的國與國關係」，所有國內外媒體無不大量報導李登輝的台灣主張，民進黨全代會提名他為2000年總統候選人的新聞不見了。

他說，那次參選總統，在五場總統造勢晚會的第四場桃園場預告9月28日民進黨慶那天要公布副手搭檔人選，但9月21日發生台灣百年大地震，損傷嚴重，即把公布副手人選的時間延後到12月10日世界人權日，可是12月9日，國民黨陣營拋出總統參選人宋楚瑜「興票案」，民進黨總統「水蓮配」的新聞也見不了。