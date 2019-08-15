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一邊一國行動黨成立恐撞柯郭王合體 扁：人算不如天算

2019-08-15 22:51聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

前總統陳水扁支持成立的「一邊一國行動黨」預計本月18日（星期日）下午在台北台大校友會館舉辦成立大會，這一天可能也是「柯郭王」同框合體之日，挺一邊一國行動黨的人士中有人擔心新政黨新聞會被「柯郭王」新聞掩蓋，並向陳水扁反映，陳水扁今晚在臉書表示，這也沒辦法，如同台南天公廟一字匾「人算不如天算」。

陳水扁表示，2000年參選總統，1999年7月10日被民進黨提名為總統候選人前一天，當時前總統李登輝接受「德國之聲」專訪，提出「兩岸關係是特殊的國與國關係」，所有國內外媒體無不大量報導李登輝的台灣主張，民進黨全代會提名他為2000年總統候選人的新聞不見了。

他說，那次參選總統，在五場總統造勢晚會的第四場桃園場預告9月28日民進黨慶那天要公布副手搭檔人選，但9月21日發生台灣百年大地震，損傷嚴重，即把公布副手人選的時間延後到12月10日世界人權日，可是12月9日，國民黨陣營拋出總統參選人宋楚瑜「興票案」，民進黨總統「水蓮配」的新聞也見不了。

陳水扁說，921百年大震是天災意外，兩次總統、副總統提名公布前夕的政治干擾，顯然不是巧合而是操作；2000年3月18日，一再碰上政治土石流的他和呂秀蓮當選總統副總統，「感謝天感謝地，感謝台灣人民一起用愛與民主選票完成史上第一次政黨輪替！或許是天意如此，天命難違吧！」

前總統陳水扁支持成立的「一邊一國行動黨」18日成立的新聞露出機會可能不敵「柯郭王...
前總統陳水扁支持成立的「一邊一國行動黨」18日成立的新聞露出機會可能不敵「柯郭王」同框合體，陳水扁說這也沒辦法，人算不如天算。圖／翻攝陳水扁臉書
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陳水扁民進黨李登輝

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