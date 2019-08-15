李佳芬返鄉參加大普度 對被抹黑表示習慣了一笑置之

2019-08-15 20:41 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



國民黨總統提名人韓國瑜夫人李佳芬今晚回到雲林參加虎尾大普度，並在雲林縣長張麗善和前立委張嘉郡陪同下，到各普度區參拜，被問到韓國瑜最近被一連串抹黑，李佳芬除為老公感到不捨，但也強調不管黑韓或韓黑早就習慣了，一切只能一笑置之。

「北基隆、南虎尾」虎尾中元祭是國內最大規模普度會，分東西南北中福德等普度區，李佳芬晚間先抵北區金羅殿，向普度公上香膜拜，隨後雲林縣長張麗善致詞，對韓國瑜遭受一連串抹黑抱不平，並強調韓是雲林人參選總統的第一人，要大家支持韓進總統府。

隨後李佳芬被問到最近的抹黑，她說，今天一個朋友對她說不抹黑就不正常，兩年多來遭受抹黑也非只有今天，所以對這麼多抹黑，他們夫妻都是一笑置之，她常開玩笑說，如手上有槍就拿出來開，有證據就拿出來，所有問題都在於韓國瑜要參選，所以有人說韓國瑜現在是政治受虐兒，但因韓的參選也帶動黑韓產業蓬勃發展，這也是另類經濟發展。

李佳芬說，其實老百姓要的只是一點點小確幸，所以希望所有參加政治活動的人，不論各行各業都要心存善念，她當然不捨老公，很多事讓他忙，體力快耗盡，有時為澄清一些事，讓他也無法專心市政，不過到頭來都證明許多事都是子虛烏有。