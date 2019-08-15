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財政部臉書刪除網友留言還檢舉？小編回嗆惡意抹黑

2019-08-15 20:30聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

國民黨立委許毓仁。圖／聯合報系資料照
國民黨立委許毓仁。圖／聯合報系資料照
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國民黨立委許毓仁今天指控，網友針對財政部「輕懲私菸案」在財政部臉書留言發問卻遭刪除及檢舉，導致臉書暫時停用，痛批是綠色恐怖。對此，財政部小編澄清，粉絲專業不隱藏不刪除任何網友留言，許毓仁是不實指控。

財政部小編表示，財政部成立粉絲專業，就是可接納異議聲音、忍受網友的批評謾罵，不必隱藏刪除留言惹上負面評價。直言已經不是第一次遭受不實指控，不便揣測有心人士的意圖為何，呼籲有心人士當個理性閱聽者，不要使用不當手段惡意抹黑。

針對許毓仁質疑，財政部明明可依《海關緝私條例》中「私運貨物進口」的規定，處以貨價三倍以下的罰鍰，最多可罰一千八百萬元，為什麼卻逕自把「私運」講成「搬運」，輕罰十五萬元。

財政部表示，七月卅一日的裁處，是針對華膳空廚保稅菸品管理不善依法處罰，走私菸品的部分目前正由檢調單位偵辦中，財政部没有護航、私了，更無刻意要將走私菸品定調為單純擅自移動貨物。

財政部指出，行政處罰是採刑事優先及擇一從重處罰，走私菸品應優先適用菸酒管理法相關規定，相關人員的涉案程度、違法情節態樣與事證，仍有待檢調單位調查釐清，如有涉刑責將由法院進行審理。

如果私菸走私案沒有涉及刑法，財政部表示，將回歸行政罰處罰，屆時將積極要求相關機關依菸酒管理法運輸私菸規定核處，最高可處華膳空廚六百萬元罰鍰，並沒入私菸，絕無所指薄懲護航情事。

私菸走私許毓仁

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