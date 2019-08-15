黃光芹：國民黨為了韓國瑜進行政治大屠殺

2019-08-15 19:42 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ╱即時報導



資深媒體人黃光芹（左）曾專訪高雄市長韓國瑜（右），但兩人關係已生變。圖／「POP搶先爆」提供 分享 facebook 資深媒體人黃光芹今天在臉書貼文表示，國民黨因為韓國瑜而集體弱智，她上政論節目時，通常旁邊或對面，都會坐1、2位拚上吃奶力氣的韓國瑜護衛隊，他們來自不同派系、效忠不同的主子，現在卻可以因為全黨要護一人，得從有沒有小三或私生女，農舍違建外加豪宅，一直護到爬樹、神隱、政治獻金，連這輩子沒買過保單、沒上過酒店、沒打過麻將的乖乖牌，男男女女都化身成為社會組，變得匪類。

她說，最令人感嘆的是，他們全變得韓化，不僅跟著說謊、硬凹，還變得天怒人怨、愚蠢不堪。頭腦清醒、還有點原則、理想的，如鳳毛麟角。

她舉例，例如，打人就是不對，但到了他們嘴裡，韓粉打人就都沒錯，作亂的突然變成郭粉，再不然就都是假韓粉或1450幹的；再如，可憐的女騎士都溺死了，他們卻冷血地說，災害應變三級開設，不關市長的事。

黃光芹表示，最令人驚駭的是，他們為了護韓，進行政治大屠殺，就像處置地下黨，殺殺殺殺殺殺殺，把原本可以淡化的過去事(例如韓都承認的花天酒地)，炒到最高點；把還有一點朋友可能的(例如陳宏昌)，全化為仇人；可以喜劇落幕的，全改寫成悲劇。

她說，結果，原本可以輕描淡寫的事，被帶入戲劇最高潮。一張私人拍攝的照片，即成為造成壓力的一根稻草；而還想回頭的，也被一步步進逼成了一去不回頭。反正朱立倫的人，已投靠韓，小小一個市議員，就可以叫王金平滾蛋；而原本聰明伶俐的孫大千，也突然變笨了；妖嬌美麗的許淑華，也變得不可愛了。

她表示，人都是有尊嚴的，政治也必須講究起碼的是非對錯。還好，她從來就沒加入什麼黨。