遭黃國昌嗆「可笑」 陳雨凡：完美示範時力無法溝通

2019-08-15 19:41 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



立委林昶佐、洪慈庸因時代力量路線問題無共識相繼退黨。對此，時力台北市立委參選人陳雨凡點名，黃國昌要負最大責任，昨日受訪時她再度表示，黃國昌路線就是犧牲區域的路線。對於如此批評，時力立委黃國昌雖未正面回應，但卻被發現在支持者臉書貼文底下留言，「我覺得很可笑，這樣她票會比較多嗎？」

對此，陳雨凡今再度回應，時代力量為何無法溝通？黃國昌是完美示範。

陳雨凡回應全文如下：

這兩天，許多朋友不斷傳這兩張截圖給我看，我只能表示無奈。以前，我只是聽聞，現在，我親身體驗到了。真正的強者是仁慈的人，不會只是一直強調自己的長處，甚至以此來譏凌別人。

黃國昌委員是時代力量的看板人物，有全國知名度，黨內對他極其敬重。但國昌卻用這樣的方式與態度回應我的三個提問。其實，為什麼我會說黃國昌應該負起最大責任？這就是標準答案。

對黨內同志不屑與輕蔑，只要有人說出不同意見，就是無理反對；質疑他的作法與作風，就是對他人格的摧毀與抹滅。

正是這樣個人式的英雄主義，窒息了黨內的民主。

政黨政治是民主政治的基石，民主必須從黨內開始學習、開始落實。政黨內的民主政治落實了，政黨間、社會上的民主政治也才有可能繼續實踐與深化。多元的社會本來就會有多元的意見，同一個政黨理應都是理想最相近的一群人，理應也是最能夠彼此溝通、彼此說服、彼此折衝的一群人，尤其我們是最注重理性、開放、多元、年輕的時代力量。

我們反對國民黨那種被大老、權貴把持的寡頭政治。時代力量本來有機會再讓台灣的民主政治，走向更具有前瞻性、未來性的道路，因為到現在我還是相信，時代力量的從政同志們，都是堅持理想、具有高度，也是沒有在為自己私益盤算的一群人。那麼，為什麼這樣一群滿懷熱情、道德標準更高的人，無法對話溝通、累積信任、併肩作戰呢？為什麼就是無法做出決斷，落實黨內的民主呢？

問題的徵結點，又回到了無法處理多元意見、無法做出實質決定的決策機制。國昌雖然不是決策委員，難道不會知道，嗆聲「要當小綠，我就離開」就像一個緊箍咒，牢牢地套在每個決策委員、甚至黨主席的頭上？大家太害怕你的離開，完全不敢跟民進黨有什麼接觸，深怕任何的對話協調，就是喪失理想、變成你口中的小綠。太害怕到甚至連什麼算是「小綠」，都不敢拿出來討論。

就是這種氛圍，制約了黨內的民主，也扼殺了最有熱忱的一群年輕人。

小黨經營當然辛苦且困難，然而，時代力量應該是最有能力聚集有理想又優秀年輕人的政黨，不管是透過國會的問政、政府的監督、黨務的管理、選區的經營，互相扶持，一起成長，帶給台灣更美好的未來。