楊秋興退黨談未爆彈 憂韓如聲勢好民進黨不會放過

2019-08-15 19:38 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



前高雄縣長楊秋興今天宣布退出國民黨，對於日前在臉書批評國民黨總統提名人韓國瑜的所謂酗酒、小三是「現在進行式」和「未爆彈」，他還是有自己的看法，並說韓國瑜政治獻金支出中給與高市觀光局長潘恒旭有關的公司2000萬元，就是未爆彈之一，如果未來韓國瑜參選總統的聲勢好，民進黨一定不會放過韓。

楊秋興日前在臉書批韓國瑜「小三、酗酒、夜店 是現在進行式」，又說韓國瑜有「未爆彈」，國民黨高雄市黨部考紀會今天決定開除楊秋興黨籍，此決議送國民黨中央處理，但一得知國民黨的決議，楊即宣布退黨。

對於臉書中批評韓國瑜的「現在進行式」，楊秋興說，如果韓把過去很不好的行為都阻絕在17年前，甚至20年前，那以後韓就變成一個聖人，是徹底徹底悔改，徹底覺醒，「現在現在進行式」不是說昨天沒有做，今天沒有存在；韓酗酒還是在啊，競選期間到六龜，去了五、六趟，都是被「扛」回來，酗酒還是有的。

楊說，韓喝酒之事，他都還跟韓講說儘量不要喝酒，今天喝酒，明天會很累啊！有一次國民黨主席吳敦義來高雄，韓空腹乾杯，他也跟吳講過韓喝酒的事，「我們都知道，我們跟他這麼久，怎麼都不知道。」

楊秋興說，「小三」的部分，從韓的親信那裡，在選舉過程就知道了，美麗島電子報 董事長吳子嘉只是講錯了，說到小孩，所以韓國瑜去告吳，韓問小孩在哪裡？韓不敢提小三，是不是也是現在進行式？

楊表示，至於夜店，韓喝酒直播的地方，不是夜店嗎？也有人說韓在北農時有去過幾家夜店。楊說「我認為要造神，要從17年前或20年前阻絕，但不能說以前很荒謬，變好了、是從昨天變好的；說沒有打麻將，馬上被起底；所以我講的，並沒有任何沒有邏輯的問題。」

楊秋興表示提到未爆彈，，當然是有，這方面國民黨也很擔心， 萬一登記完，民進黨現在執政，掌握了檢調司法，在到最後再給你來一個起訴，這是過去跟很多國民黨內人士在談時所擔心的；潘恒旭的就是第一顆已爆彈，2000萬元就是未爆彈，選舉經費已經送到監察院，沒辦法更改，民進黨都可以掌控，這2000萬元是不是有洗錢防制法的問題？那可是刑事責任！有沒有虛報的問題？錢的走向有沒有問題？如果 問他未爆彈有沒有證據？他認為這就是已爆彈，後面應該還有未爆彈。