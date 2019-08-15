為蔡英文催票 卓榮泰：和平穩定再四年

2019-08-15 19:28 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



民進黨婦女部今天舉辦「DPP姊妹幫回娘家」座談會，蔡英文總統出席受到熱烈歡呼。民進黨主席卓榮泰表示，選舉倒數150天，「相信在各位的努力、幫忙之下，我們一定能夠讓蔡英文總統連任，讓台灣的女性撐起半片天，也讓台灣和平穩定再四年。」

卓榮泰說，他明白各位姊妹們持家相當艱難，這幾個月，他在中央黨部領導一個黨也是如此。但不論是個人、家庭、組織、團體、政黨或是國家，最難領導的還是國家，總統更是做最繁重、最重要的工作，「過去四年，我們將選票交代給蔡總統，未來的四年，我們用誠懇拜託台灣鄉親，繼續將選票交給我們為台灣打拚。而民進黨所有的黨公職，也會共同團結合作打拚。」

卓榮泰表示，「在許多關鍵的時刻，我們也看到女性的力量。」他以香港舉例，指在香港街頭上，看到許多女性，不僅有責任感、勇氣，還非常勇敢、感動人心。他拜託各位姊妹，在剩下的150天中，發揮女性的責任感、勇氣、勇敢，一起感動台灣人，打贏明年的大選。