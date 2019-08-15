陳雨凡稱遭黃國昌譏凌「以前只是聽聞 現在體驗到了」

2019-08-15 18:53 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ╱即時報導



時代力量黨內風暴持續，近日黨內台北市立委參選人陳雨凡槓上黨籍立委黃國昌，兩人不斷就路線問題隔空交火。今日陳雨凡再度在臉書貼文表示，黃國昌個人式的英雄主義，窒息了黨內的民主，並說「時代力量為何無法溝通？黃國昌完美示範 」。

陳雨凡表示，許多朋友這兩天不斷地轉傳黃國昌在網路上批評她的截圖過來，「以前，我只是聽聞，現在，我親身體驗到了，真正的強者是仁慈的人，不會只是一直強調自己的長處，甚至以此來譏凌別人」。

陳雨凡說，黃國昌是時代力量的看板人物，有全國知名度，黨內對他極其敬重，但黃卻用譏凌的方式與態度回應自己所提出的質疑。

陳雨凡指出，黃國昌如此作為對黨內同志充滿了不屑與輕蔑，只要有人說出不同意見，就是無理反對；質疑他的作法與作風，就是對他人格的摧毀與抹滅，「正是這樣個人式的英雄主義，窒息了黨內的民主」。

陳雨凡表示，政黨政治是民主政治的基石，民主必須從黨內開始學習、開始落實，多元的社會本來就會有多元的意見，同一個政黨理應都是理想最相近的一群人，理應也是最能夠彼此溝通、彼此說服、彼此折衝的一群人，尤其是最注重理性、開放、多元、年輕的時代力量。

陳雨凡質疑，為什麼這樣一群滿懷熱情、道德標準更高的人，無法對話溝通、累積信任、併肩作戰、落實黨內民主呢？她指出，問題癥結點在於無法處理多元意見，也做不出實質決定的決策機制，「黃雖然不是決策委員，難道不會知道，嗆聲『要當小綠，我就離開』就像一個緊箍咒，牢牢地套在每個決策委員、甚至黨主席的頭上？大家太害怕你的離開，完全不敢跟民進黨有什麼接觸，深怕任何的對話協調，就是喪失理想、變成你口中的小綠」。