楊秋興批國民黨一言堂宣布退黨 不會加入台灣民眾黨

2019-08-15 17:25 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



前高雄縣長、國民黨中評委楊秋興日前在臉書貼文抨擊國民黨總統提名人韓國瑜，國民黨高雄市黨部考紀會今天決議開除楊秋興黨籍，楊秋興下午4時許即開記者會，宣布退出國民黨，將盡快把國民黨證寄還國民黨中央。楊秋興說，現在國民黨回到一言堂，他就選擇離開，他不會加入台灣民眾黨，已計畫到多國旅遊。

楊秋興說，他在臉書貼文，是在美國在德州，有時差的環境下、也是憂心國內情勢的狀況下寫出那段話，他認為不管對國民黨、對中華民國或對台灣， 2020是一個非常好的棋，但因為韓國瑜參選，把這個搞亂掉了，以後對國民黨、對中華民國、對台灣都可能會造成很大的損失，所以他才會在臉書寫出那樣的心境。

他表示，看到國民黨中常會對他貼出那段臉書，繼陳陳宏昌之後要開除他的黨籍，他就覺得一個民主政黨已經是慢慢回到一言堂。

他說，自己的言論並沒有超越政論名嘴所談，既然國民黨要開除他的黨籍，他就主動退，也不想讓主席吳敦義為難。