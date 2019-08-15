中元普渡 陳菊帶領總統府同仁拜拜求國泰民安

2019-08-15 17:20 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



今天是中元普渡，總統府秘書長陳菊也帶領府同仁一起拜拜，陳菊在臉書上說，「大家都忙著祭拜神明祖先好兄弟，我也和總統府同仁一起祭拜，希望各方好兄弟、好姊妹庇佑台灣風調雨順、國泰民安。」