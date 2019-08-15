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監委高涌誠、張武修調查東奧正名 批中華奧會阻擋公投

2019-08-15 17:16聯合報 記者程嘉文╱即時報導

去年九合一大選期間，部分人士發起「東奧正名公投案」，中華奧會公開呼籲，如果改名可能導致選手無法參加比賽。公投召集人楊忠和向監委張武修、高涌誠陳情，認為中華奧會以假消息影響公投。監院教育文化委員會今天通過兩名監委的調查報告，認定中華奧會有蓄意影響公投結果之意圖，「主管部門未即時積極準備並進行與國際奧會和中華奧會的聯繫與說明，而造成該案連署成立過程、公投案成立後、未投票前的諸多亂象，甚至造成中華奧會蓄意影響公投結果之意圖，主管部門顯有疏失」。

兩位監委表示：不能以正式國名或能反映國家領土範圍的名稱，參加國際奧會及賽事，始終是國人心中缺憾。檢視奧林匹克憲章及歷年史實，各國奧會申請更名成功案例所在多有，足徵申請更名是各國奧會之基本權利。我國奧運代表隊過去也曾以Formosa、Taiwan為隊名參加奧運，足證曾以「台灣」為名參與奧運之事實。本次公投最終雖未獲通過，惟476萬同意票所表彰的意涵，以及國人由下而上以民主參與的方式向國際發聲，政府應予以理解與尊重，並援引為我國際參與的堅實後盾。

兩位監委也認為，中華奧會退休幹部姚元潮對國際奧會主席之私人投書，只是個別輿情反映之範疇，不是正式提案，則該會執行委員會對私函之處置方式，充其量不過列為「報告事項」，而非納入「討論事項」實質論處，何來所謂國際奧會執委會「開會檢視」且「決定不同意」中華奧會變更名稱之說？而中華奧會、教育部體育署於期間多次向國際奧會表達我方公投連署之意涵，卻無澄清釋疑之效，凸顯中華奧會與國際奧會溝通有未盡周全之處，以及體育署無力於保障我選手與賽及國內依法之公民倡議。

報告指出，當時「東奧正名公投案」尚處於連署階段，是否能達到公民投票法第12條規定之人數門檻(281,745人)仍不確定，何以此際國際奧會即召開執行委員會，並決定「不同意」中華臺北奧會變更名稱，豈不匪夷所思？

高涌誠、張武修認為，當「東奧正名公投案」於107年2月5日向中選會提出後，行政院及教育部、外交部、陸委會欠缺危機意識，未積極協同中華奧會辦理國內外相關宣導，尤未對於國際奧會做好事前溝通與預防性疏處作為。姚元潮以私人信函寄交國際奧會，隨即引發國際奧會高層質疑我國有意違反洛桑協議，經媒體連日大幅報導，不無影響民眾自由意識，而有妨礙公民投票權行使之虞。

監委表示，國民體育法明定中華奧會為法人，係經國際奧會承認之我國奧會代表。98-107年度教育部委辦及補助經費，占中華奧會當年度總收入比率，均達半數以上。該會應對於公民投票案保持中立立場，不宜有任何企圖影響公民投票之言論與行為。但中華奧會主事者先於11月6日下午舉行記者會，對外傳達與事實不盡相符之國際奧會訊息；又於官方網站張貼「東奧正名公投之迷思」及「申請更名絕對會影響選手參賽權」兩則反對公投之公告；11月19日更至教育部主管的國家運動訓練中心，發動選手連署簽名不支持公投，明顯直接影響民眾之公投意向。爰此，教育部鷹審視本事件所生負面影響，參考各國奧會與政府間運作優點，研具與中華奧會間更為周密、妥適的互動規範，以期建立彼此更優質的信賴關係；並責成國家運動訓練中心檢討與中華奧會間之行為準則，防杜類似連署表態之突發事件再次發生。

監委高涌誠。本報系資料照片
監委高涌誠。本報系資料照片
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東奧正名公投教育部投票

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