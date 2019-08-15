影╱黨內黑韓 台中藍營：半夜就該開除楊秋興

2019-08-15 17:12 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



針對國民黨內黑韓現象，台中市議會國民黨團書記長張瀞分表示，這次大選，民進黨是真的怕韓國瑜，透過各種管道收集韓的黑資料，加上黨內有人見縫插針，黨內黨外都有人要黑韓，就是希望搞到國民黨再度分裂。她説如果是黨中央「三更半夜都會站出來回擊」她表示，我們都搞不清楚黨中央這麼會這樣軟弱，搞不清楚他們的態度，令人不解。

高雄縣長楊秋興日前在臉書散播韓國瑜「上夜ing」遭國民黨高雄巿黨部召開考紀委員會，下午祭出黨紀，拍板定案開除楊秋興黨籍。希望中央盡速處理。

國民黨台中市議會黨團書記長張瀞分挺韓，台中市接受訪問，指黨內黑韓一波接一波，黨中央應及時因應。

張瀞分表示，韓國瑜雖然被提名，但是他在星期一到星期五都必須在高雄上班，只有利用週末到各地走訪，如果再碰到突發狀況，韓也不敢跑到外縣市。

張説，我們幫韓想了一個辦法，就是到各地跑宮廟，一方面為台灣祈福丶二方面宮廟是信仰中心，很多信徒會來與韓見面，事半功倍。