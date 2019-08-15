姊妹會造勢 蔡英文：府院黨黨團前所未有的團結

2019-08-15 16:22 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



民進黨婦女部今天舉辦「DPP姊妹幫回娘家」座談會，蔡英文總統出席受到熱烈歡呼，現場席開40餘桌，蔡總統在現場交代三件事，希望姊妹們當蔡英文的分身、加入蔡英文的臉書或LINE、也希望姊妹們幫忙澄清假訊息。蔡英文也強調，現在府院黨黨團是前所未有的團結。

蔡英文今天表示，她以前做主席的時候，覺得民進黨的姊姊妹妹們在一起都好聒噪，「但執政之後看到你們都覺得威武雄壯」，在野的時候比較輕鬆，但執政之後要做最有力的支持，現在在主席帶領之下，「你們聲音都很大聲。」

蔡英文說，只剩下150天就要投票，要全力衝刺，這一群娘子軍衝刺起來是滿恐怖的喔，菜市場只要姊妹們出現一定很熱鬧，拜託在這150天全力衝刺，拿出所有力量，將支持的力量撐到最大。

蔡英文也提到，台灣確實是一個很自由民主的地方，也很多元，現在大家在看到香港發生的事情，相信很多台灣人會有些憂心，「我們自由民主的生活方式會不會將來永遠持續，代代傳給年輕人與子孫？這是台灣人心裏在擔心的事。」她強調，但只要蔡英文做總統，大家就不用擔心。

蔡英文說，明年1月選舉很關鍵，「2020年決定我們要繼續維持民主自由的生活，繼續保有我們做自己主權的主人，還是我們要走一條逐漸被統一的道路？」她表示，關鍵時刻絕對不能做錯決定，不只心頭要有堅定意志，「四周朋友都應該告訴他們，請他們一起來支持我們。」

隨後蔡英文還交代，大家都是蔡英文的分身，蔡英文就一個，但需要很多選票，所以需要很多分身，在場每一位都是蔡英文的分身，政府做了什麼事情、照顧哪些人、為台灣做哪些事情，拜託大家宣傳一下。

蔡總統隨後問現場是否大家都加了他的臉書和LINE，還沒加入的人趕快加入，很重要，因為可以把正確訊息傳給大家。

蔡英文拜託，要是有人傳假訊息，抹黑或把事實扭曲，好事變壞事，希望所有姊妹一定要站出來，把不實傳聞跟訊息做最快的澄清，如果大家覺得有奇怪的事情，黨部跟行政部門一定第一時間做澄清，「有些很奇怪的話或聽起來就是不對的事情，跟我們說。」

蔡英文也說，謠言會影響選民抉擇，這些謠言不是出現在公眾媒體，因此平常找不到，只有私下場合聽到謠言再傳的時候，要告訴黨跟行政團隊，才可以第一時間做澄清，把謠言消滅掉。

最後蔡英文強調，現在府院黨跟黨團非常團結，雖然有意見不一樣但是會坐下來商量，是「前所未有的團結」，這場選戰關係台灣未來，「要跟大家說，我們是團結政黨，希望姊妹跟我們團結在一起，2020一定要勝利，總統要過關，國會要過半。」