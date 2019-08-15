【重磅快評】香港反送中，小英搶選票，川普要鈔票？

2019-08-15 15:39 聯合報 主筆室



香港反送中越演越烈，300萬人大示威蓄勢待發；中共對反送中抗爭的定性則是「恐怖主義苗頭」和「近乎恐怖主義行徑」，並曝光深圳武警亮劍和軍隊集結影像，還點名指責美台黑手介入。香港情勢發展，備受關注。

美國與台灣都對反送中表達高度關切與聲援，但都否認是黑手與介入。

不過，隨著香港情勢的升高，川普先在十三日推文透露北京當局正往香港邊境部署軍隊，呼籲各界冷靜、注意安全，希望和平解決；十四日又提議與習近平會面討論，並把人道方式解決香港問題和美中貿易協定掛鉤。

這是不是「介入」？可能習近平和川普會有不同的理解與感受。但川普說，他不理解為何香港發生的問題，許多人要責怪他與美國。

川普先前一直未就香港問題表達強硬立場，並把反送中示威稱為「騷亂」，引起國會批評；事實上，川普的態度，與國務院、國會的立場略有不同，看起來對習近平處境比較抱持同情的理解。

川普原稱相信中國會自己解決香港問題，如今卻要求與習近平會商，一方面顯示其根據情資判斷，中共軍隊集結，不無重演「六四」可能，川普的推文表明不希望悲劇發生。

另一方面，雖然香港動亂必然損害其國際金融中心地位，美國國會也有將危及香港經濟貿易特殊待遇的警告，但在美中貿易戰時緊或鬆之際，川普把香港問題和美中貿易協定掛鉤，卻似乎隱約把香港問題拿來當作貿易戰的籌碼；就像台灣也是川普向北京叫牌的籌碼一般。

香港反送中，川普要人道，也要鈔票？

至於被中共指責為另一「黑手」的台灣呢？蔡英文表示對反送中「會支持、不會介入」；民進黨主席卓榮泰也說沒有這個能力，也不會做這樣的事情。

蔡政府或民進黨有沒有介入，各種傳言流布，但除了是否有明確的事實證據之外，同樣也存在不同的理解與感受。

比較美國國務院「譴責暴力，並敦促各方保持克制」的聲明，蔡政府只譴責暴力鎮壓，卻無視逐漸失控的抗爭暴力。民進黨面對台灣太陽花和香港太陽花的立場一致：打砸的覺青無辜，守土的警察有罪！

不過，民進黨更主要重點是把國民黨畫成支持「一國兩制」的親中政黨，蔡英文的真正重點則在於「只要有我在，不用擔心台灣變成第二個香港」。