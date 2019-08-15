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【重磅快評】香港示威境外黑手 美國和台灣竟都有份？

2019-08-15 15:26聯合報 主筆室

最近幾天，香港對立情緒急遽升高，全球都很關切，希望大陸不要使用軍隊鎮壓，衝突雙方能夠理性對話，台灣也不例外，從政府到民間都紛紛表態；但是我們必須指出，發言關切與行動支持，是不同的兩件事，尤其要小心的是，不要讓北京認為，台灣在幕後支持香港街頭抗議。

從大陸來看，這場爭議升級之快速、規模之龐大，組織看似鬆散卻非常精密，而且持續長達兩個月，與過往的群眾運動明顯不同，全國政協副主席、香港前特首董建華早在31日就指出，有理由相信這次抗議有幕後推手，或是外部勢力介入，「種種跡象都指向台灣和美國」。

董建華雖是個人身分，但是言有所本，透露出北京的疑心；美國是全球霸權，任何事都要插手，希望導向美國要的方向，這不奇怪，但是台灣是不是幕後的黑手？

蔡英文總統有多次關於香港的公開談話，卻僅止於聲援示威，時代力量的高雄市議員黃捷公開在社交網站上籌集物資，則是最近僅見的例子。

可是謠傳中，除了之前台灣民間組織「華人民主書院」教授街頭抗爭技巧，據說目前已經有兩批人參與香港街頭運動，一是現任陸委會主委陳明通的部分學生們，另外一批則是由海基會副董事長姚人多提供支援。

之前抗議者攻佔立法會後，擔心被秋後算帳，已有逾10名香港示威民眾抵達台灣，接受非營利組織安置。據報導，已陸續有抗議者接觸陸委會相關人士、尋求庇護。

13日的《人民日報》海外版在頭版發表評論文章，指控台灣當局介入香港，是「涉港黑手」，要求停止干涉香港事務，否則終將「引火燒身」；國台辦發言人馬曉光同一天也針對民進黨黨主席卓榮泰指示研議擴大聲援香港的作法表示，「我們要正告民進黨及其當局立即收回伸向香港的黑手，否則必將自食惡果」

現在看起來，台灣的決策單位還是務實的，對於馬曉光的批評，卓榮泰很低調的表示，民進黨沒有這個能力，也不會做這樣的事，至於政治庇護，陸委會13日表示，目前尚未有港人申請。

陸委會目前的立場是，會依「港澳條例」及其相關辦法辦理，如因政治因素，以致安全及自由有緊急危害的香港居民，會提供必要協助，若政府收到相關申請個案會參酌法規妥適處理。

做為最高領導人，蔡英文總統14日正式澄清了台灣的立場，她表示台灣作為民主陣營一分子，對於香港人民追求自由民主當然採取支持立場，「我們支持，但是不會介入」，不過她不甘示弱的加了一句：「不要把情勢惡化的責任推卸給不存在的外力介入」。

我們認為，對香港人民爭取一國兩制下的法治與人權，值得同情，我們非常尊重支持，但是我們必須估量自己的能力，不要承諾我們做不到的，或者匆忙做了後來會後悔的事，現在有關陳明通與姚人多的傳言，兩人的確有必要加以澄清。

我們不是美國，沒有龐大情治單位駐紮香港，也沒有軍艦定期訪問香港，更沒有香港貿易法案，可以作為籌碼，我們最多就像澳洲、日本一樣，表示對情勢關切，敦促北京遵守一國兩制不要使用武力，我們甚至不能要求回復到1997年之前的狀況。

台灣不歸國台辦管轄，不會因為國台辦的指責，我們就不做我們應該做的，堅持應該有的價值選擇，但是代表台灣的蔡英文政府，言行應該要考慮的是台灣的利益，目前香港情勢有利於蔡英文連任選情，這本來就是無可厚非的，但如果認為可以切割官方與民間，私下又偷偷支援民間作為，這就陷台灣於險境了。

最近幾天，香港對立情緒急遽升高，引發全球關切，香港警方14日晚間發射催淚瓦斯驅散...
最近幾天，香港對立情緒急遽升高，引發全球關切，香港警方14日晚間發射催淚瓦斯驅散示威人潮。圖/路透社
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