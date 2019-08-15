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蘇貞昌主持行政院中元節普渡

2019-08-15 14:33聯合報系攝影中心 記者邱德祥╱即時報導

行政院蘇貞昌今天主持行政院中元節普渡，上香祭拜後接受媒體訪問，隨即返回辦公室，蘇院長邊走邊拉肩運動，好似在熱身。

行政院長蘇貞昌今天主持行政院中元節普渡，上香祭拜後接受媒體訪問，隨即返回辦公室，...
行政院長蘇貞昌今天主持行政院中元節普渡，上香祭拜後接受媒體訪問，隨即返回辦公室，蘇院長邊走邊拉肩運動，好似在熱身。記者邱德祥／攝影
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行政院長蘇貞昌今天主持行政院中元節普渡，上香祭拜後接受媒體訪問，隨即返回辦公室，...
行政院長蘇貞昌今天主持行政院中元節普渡，上香祭拜後接受媒體訪問，隨即返回辦公室，蘇院長邊走邊拉肩運動，好似在熱身。記者邱德祥／攝影
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行政院長蘇貞昌今天主持行政院中元節普渡，上香祭拜後接受媒體訪問，隨即返回辦公室，...
行政院長蘇貞昌今天主持行政院中元節普渡，上香祭拜後接受媒體訪問，隨即返回辦公室，蘇院長邊走邊拉肩運動，好似在熱身。記者邱德祥／攝影
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行政院蘇貞昌普渡

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