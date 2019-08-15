影／反擊抹黑!韓暴怒「黑韓名利雙收」常委籲該攻擊了

2019-08-15 14:33 聯合報 記者 聯合報 記者 徐宇威 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜昨天(15日)被指控拿競選捐款買高粱酒，今天又被名嘴指控市府公文都是副市長李四川在批閱，甚至韓國瑜先前已經澄清過的四千萬政治獻金疑雲又重新浮上檯面，對此韓國瑜上午罕見暴怒，他表示三四個月前已經講過有拿四千萬就退出政壇，今天再以國民黨總統候選人的身分重申一次，如果有拿四千萬就退出政壇，他表情凝重地說「到底黑韓要黑到什麼程度。」

韓國瑜表示媒體報導他拿捐款買高粱酒、面膜等物品，但都是支持者捐獻的物資，競選團隊做記錄，且開收據給對方，沒想到如此做法被指控是花民眾的競選捐款買酒，韓國瑜表示批評跟指控要講真實的，這樣才能讓他有機會改進，他自嘲抹黑韓國瑜可以名利雙收，不過他也感嘆「泥巴人還有三分土性。」

韓國瑜說蔡英文總統執政三年半，她應該告訴人民她的好在哪裡，希望民眾繼續投票給她的理由在哪裡，而不是去告訴民眾韓國瑜的壞在哪裡，韓國瑜接著反問民進黨運用各種周邊資源，對反對黨總統候選人發動批判跟重傷，難道這是台灣民主政治健康的發展嗎，他認為民進黨相當「誇張。」