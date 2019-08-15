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民間發起韓國瑜造勢活動 嘉義縣市的第一場

2019-08-15 14:26聯合報 記者李承穎╱即時報導

民間發起的韓國瑜嘉義後援會將在本月25日為韓造勢帶動聲勢，是嘉義縣市首場韓粉發起的造勢活動，發起人魏志軒說，許多嘉義韓粉都很期待有大型活動，因此舉辦汽機車歡樂遊行，號召韓粉一同參與，但是當天韓國瑜有行程，不便前來，因此這場算是造勢的「暖場」。

魏志軒說，當天造勢會自組汽機車車隊，從早上8點於嘉義市棒球場、靠近公園街停車場附近集結，9點正式出發，先繞行嘉義市東區，下午再到西區金山路辦桌聚會聯誼，明天會向警方申請集會遊行，詳細路線待申請後會再公布。

魏說，活動自由和自費參加，每人500元含午餐和晚會，使用者付費 ，不會接受贊助 ，用餐需事先報名統計人數，以利方便作業，當日現場繳費，活動基於嘉義力挺韓國瑜2020大選號召，僅限使用韓國瑜旗幟及大、小中華民國國旗。

魏志軒最近也在高鐵大道，嘉雄陸橋和東區等處，設立四面大型的韓國瑜競選看板，全由民眾贊助設立，魏志軒發現其實嘉義韓粉很多，但都是隱性族群，希望國民黨能盡速為韓國瑜在嘉義辦造勢。

魏說，他沒有政黨傾向，但台灣這幾年景氣衰退，一例一休之後，很多勞工都無法加班貼補費用，他從事醫療器材貿易，發現許多病人沒有錢開刀，也怕開刀會耽誤工作，韓國瑜喊出「別忘世上苦人多」，深深打動基層民眾的心，便組織後援會支持。

他說，韓國瑜當了高雄市長，翻修馬路坑洞，解決淹水問題，讓許多原本不支持韓的高雄市民，現在都讚不絕口，行政效率很高，希望抹黑韓的假新聞能退散，讓韓能順利當選總統。

韓國瑜嘉義後援會將在本月25日舉辦造勢，當天會舉辦汽機車車隊遊行。圖／取自魏志軒...
韓國瑜嘉義後援會將在本月25日舉辦造勢，當天會舉辦汽機車車隊遊行。圖／取自魏志軒臉書
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韓國瑜嘉義後援會最近在嘉義市豎立大型看板，為韓國瑜造勢。記者姜宜菁／攝影
韓國瑜嘉義後援會最近在嘉義市豎立大型看板，為韓國瑜造勢。記者姜宜菁／攝影
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2020選舉韓國瑜

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