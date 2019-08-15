嘉義韓粉問造勢活動何時來？黃敏惠：黨會安排

2019-08-15 14:24 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜將代表國民黨參選2020總統大選，各地都陸續發起造勢活動，唯獨嘉義縣市還「靜悄悄」，讓嘉義韓粉希望國民黨的民意代表能站出來，國民黨籍、嘉義市長黃敏惠說，相信黨一定會有系統的安排，不會跳過任何一個縣市，她也全力支持黨推出的候選人。

民間發起的韓國瑜嘉義後援會將在本月25日為韓造勢帶動聲勢，是嘉義縣市首場韓粉發起的造勢活動，當天造勢會自組汽機車車隊，從早上8點於嘉義市棒球場、靠近公園街停車場附近集結出發，但當天韓國瑜有行程，不會前往。

許多嘉義韓粉都說「引頸期盼的造勢終於來了」、「但黨的造勢活動何時來？」等語，黃敏惠今天下午1時許在市府門口主持中元節祭祀，也被問及嘉義民間要發起第一場韓國瑜造勢活動。

黃敏惠說，民間自主發起造勢活動，她也很支持，畢竟嘉義是民主聖地，但相信黨部也會有所安排，畢竟現在才8月中旬，可能造勢活動還沒這麼快，通常黨都會區域性地為總統候選人舉辦造勢，請韓粉不要過於擔憂。