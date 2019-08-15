台南淹水慘重 市府盡速勘災擬定補償方案

2019-08-15 13:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俞安 ╱即時報導



8月13日台南地區發生強降雨，仁德12小時內雨量達305mm，三爺溪各主支流水位暴漲，造成仁德排水於中正路二段新溝橋下游左岸旁老舊堤防滑動，連帶堤後防汛道路有下陷情況。水利局隔天接獲通報，即刻派員至現場勘災，經現場勘查，護岸傾斜及道路損壞長度約30公尺。初步研判因仁德排水既有護岸老舊已施作逾20年，加上8月13日發生強降雨，仁德排水水位高漲持續護岸基礎沖刷造成堤防滑動。

今天台南市長黃偉哲偕同水利局副局長王峻明赴現場勘查，了解護岸實際損壞情況。水利局表示已立即指派搶修搶險開口合約廠商，進行現場交維設施管控人車通行，今日以進場搶修，預計打設13公尺長鋼板樁穩固，避免災害繼續擴大及影響排水，並於鋼板樁打設完成後進行道路修補，預計10天內完成初步搶修搶險工作，降低當地民眾生命財產損失。

永康地區同樣淹水災情慘重，水利局統計，於0813豪雨期間，崑山抽水站於凌晨3時至下午5時，3台抽水機累積運轉時數約36小時，總抽水量達約90萬噸，發揮一定的抽排水功能。

水利局表示，本次0813豪雨以3小時最大累積雨量來看，以永康區196mm 最大，其次是歸仁區（188.5mm）、仁德區（183mm）及東區（180mm），已達中央氣象局3 小時累積雨量100mm 以上之豪雨特報類型，雨量也都超過國家災害防救科技中心所定義之「短延時致災降雨」，也就是3小時累積降雨量130mm，且因降雨尖峰時段適逢大潮漲潮影響，致內水排出更不易，導致積淹水災情傳出。