台南淹水慘重 市府盡速勘災擬定補償方案
8月13日台南地區發生強降雨，仁德12小時內雨量達305mm，三爺溪各主支流水位暴漲，造成仁德排水於中正路二段新溝橋下游左岸旁老舊堤防滑動，連帶堤後防汛道路有下陷情況。水利局隔天接獲通報，即刻派員至現場勘災，經現場勘查，護岸傾斜及道路損壞長度約30公尺。初步研判因仁德排水既有護岸老舊已施作逾20年，加上8月13日發生強降雨，仁德排水水位高漲持續護岸基礎沖刷造成堤防滑動。
今天台南市長黃偉哲偕同水利局副局長王峻明赴現場勘查，了解護岸實際損壞情況。水利局表示已立即指派搶修搶險開口合約廠商，進行現場交維設施管控人車通行，今日以進場搶修，預計打設13公尺長鋼板樁穩固，避免災害繼續擴大及影響排水，並於鋼板樁打設完成後進行道路修補，預計10天內完成初步搶修搶險工作，降低當地民眾生命財產損失。
永康地區同樣淹水災情慘重，水利局統計，於0813豪雨期間，崑山抽水站於凌晨3時至下午5時，3台抽水機累積運轉時數約36小時，總抽水量達約90萬噸，發揮一定的抽排水功能。
水利局表示，本次0813豪雨以3小時最大累積雨量來看，以永康區196mm 最大，其次是歸仁區（188.5mm）、仁德區（183mm）及東區（180mm），已達中央氣象局3 小時累積雨量100mm 以上之豪雨特報類型，雨量也都超過國家災害防救科技中心所定義之「短延時致災降雨」，也就是3小時累積降雨量130mm，且因降雨尖峰時段適逢大潮漲潮影響，致內水排出更不易，導致積淹水災情傳出。
黃偉哲指出，0813水災，仁德、歸仁、永康等地區淹水情況嚴重，甚至有工業區廠商的機具設備也被淹水的這種狀況，將比照去年淹水達到50公分以上的災戶，每戶加發兩萬元的補助金，目前初步大概有一千兩百戶左右，所以大概是2400萬的補助金，相關團隊將盡速勘察，確定後發放；針對工業區的廠商生產器具受損，行政院長也特別指示財政部朝著減免稅方向實行，依照相關的法規的規定，盡速協助。
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