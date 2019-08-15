政院：支持香港自由民主運動 港府應正面回應人民

2019-08-15 12:32 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



香港反送中抗議延續不斷，行政院發言人Kolas Yotaka今在行政院會後記者會指出，行政院立場再次表達這是一場民主自由的運動，不是暴動或是騷亂，政府會支持這樣的運動，而港府應該要積極聆聽正面回應人民訴求

而對於部分藝人力挺香港警察，是否擔心造成社會分裂？Kolas則說，不多評論個別藝人的表態，但這是值得各界關注的民主運動。

媒體追問，這是否為政府首度用「自由民主運動」形容反送中，Kolas表示，其實立場表達不是第一次，先前多次提到不認同港府把香港的運動定義成暴動、騷亂，甚至進而以鎮壓的方式來傷害香港人民，「我們支持香港人民追求民主的訴求，就跟台灣一直以來的堅持一樣。」

至於我方對港實際上會有何救援行動，Kolas指出，實際上的救援行動，現行台灣相關法規、法律，也就是任何想要進入台灣居留、停留、移民的法規都在，會請陸委會等相關單位，就現行已有的法律進行協助。