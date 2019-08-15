藍綠誰比較會編預算？ 主計總處一張圖告訴大家

2019-08-15 12:06 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



行政院會今拍板109年度中央政府總預算案，歲入與歲出均突破新台幣2.1兆元，並無歲差，將依法在8月底前送進立法院。蔡英文總統日前多次表示他們是最遵守財政紀律的政府，主計總處今天則以一張圖告訴大家，藍綠誰最會編預算。

109年度中央政府總預算歲入編列2兆1022億元，較今年度增加5.5％，歲出部分則編列2兆1022億元，較今年度增加5.2％，歲入成長率高於歲出，且歲入歲出無差短。蔡英文總統日前也多次重申明年度是22年來首次的「平衡預算」，他們是最遵守財政紀律的政府；蘇貞昌今則指出總預算編列重點是加強投資、照顧弱勢、推動少子女化對策及強化國防，增加預算都是為了讓人民安居樂業、保衛國家安全。

主計總處更以近年決算財政改善情形的簡報圖檔告訴大家，這14年來藍、綠誰最會編預算，馬政府執政時期幾乎都沒有賸餘，只有差短，甚至101年差短更達到2041億。

而明年度的總預算排行榜中，社會福利支出以5245億元居首位，占24.9％；教育科學文化居次，共編列4282億元，占20.4％；國防第三多，共編列3435億元，占16.4％；經濟發展支出編列2524億元共占12％，居第4位。

重大政策部分，為解決我國少子女化問題，明年度共編列471億元，相較今年增加49.5％，加計前瞻基礎建設計畫第2期特別預算109年度編列數2億元、營業及非營業特種基金編列數33億元，合共506億元，較108年度相同基礎增加146億元，約增41.1％。

另外，中央對地方補助編列1762億元，較108年度增加94億元，約增5.6％，但若加計中央統籌分配稅款預估增加數51億元，109年度中央對地方整體協助財源共增加145億元，約增2.8％。