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國發會：行動支付9成普及率 有望提前達標

2019-08-15 11:59聯合報 記者賴于榛╱即時報導

行動支付推動即將滿2年，國發會今指出，我國行動支付在107年普及率已達到5成，今年交易額更可望突破1千億，原先設定2025年90％普及率目標，有望提前達標；另外為持續鼓勵小店家加入行動支付行列，月銷售額逾20萬仍按1%課徵營業稅的優惠，將由109年延長至114年。

行政院會今討論「加速行動支付普及進度與成果」報告，根據國發會資料顯示，我國行動支付普及率逐年增加，105年為24.4%、106年39.7%，107年50.3%突破五成，目前全台四大超商、超過1萬家門市，以及公用事業目前4稅綜合所得稅、地價稅、使用牌照稅、房屋稅；以及114費用，包含護照費、審查費、公司登記費、專利商標費等等都可使用行動支付。

行動支付政策原先設定2025年普及率達到90％，國發會副主委鄭貞茂則指出，按照目前成長的速度，有信心應該會在2025之前達標。

另外，財政部先前為鼓勵小商家導入行動支付，針對小規模營業人提供租稅優惠，月銷售額逾20萬仍按1%課徵營業稅，目前已核准逾三千家小商家，更宣布將優惠期限由109年延長至114年。

行政院長蘇貞昌則提出三大提醒，包括金管會正推動「電子支付機構管理條例」修法作業，將整併電子支付及電子票證，開放跨機構金流服務，並擴大業務內容部分應掌握修法期程，另外進展較緩慢的場域如校園、醫院等，相關部會應研擬具體措施，加速推動，資安部分則是得加強避免盜刷事件發生。國發會則表示，政府已訂定行動應用APP檢測規範，並加強輔導業者符合資安規範。

國發會副主委鄭貞茂。記者賴于榛／攝影
國發會副主委鄭貞茂。記者賴于榛／攝影
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行動支付

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