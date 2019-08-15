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黃國昌辦公室主任參選汐止區立委 他諷：根本抓交替

2019-08-15 10:40聯合報 記者江婉儀╱即時報導

時力立委黃國昌日前透過臉書表示，汐止服務處主任賴嘉倫與地方團隊決定參選，「我當然支持」，國民黨青年次團草協聯盟發起人李正皓認為，這位主任的歷練、經驗如果真如黃國昌所述，那為何去年市議員選舉時不讓他出來參選，李正皓質疑黃國昌就是在「抓交替」。

李正皓昨天晚上在臉書貼文表示，政治人物接班有兩種，一種是交棒；另一種是交替，很明顯黃國昌推地方服務處主任出來代替自己選汐止區的立委就是一種「抓交替」的概念。

李正皓質疑，如果該名地方服務處主任的歷練、經驗真的如同黃國昌所述「是辦公室第一把交椅。法案、質詢、弊案，立法院大概沒有幾個立委能力比他強」，且黃國昌又有栽培、交棒之意，為何去年市議員選舉時不讓他出來參選？

李正皓說，講白了不就是黃國昌經歷差點被罷免過關後，知道如果參選汐止沒勝算，又不希望背負烙跑的名聲，所以只好抓自己服務處主任來當替死鬼嗎？這不是抓交替、什麼才是抓交替？

李正皓表示，當然了，參選是個人自由，旁人也不好多說什麼，黃國昌的下一個動向才是值得關注的重點，是投向柯文哲布局下屆台北市市長？是轉任時代力量不分區？這一切的一切都會牽動第三勢力的板塊位移，我們繼續看下去。

李正皓認為，這位主任的歷練、經驗如果真如黃國昌所述，那為何去年市議員選舉時不讓他...
李正皓認為，這位主任的歷練、經驗如果真如黃國昌所述，那為何去年市議員選舉時不讓他出來參選，李正皓質疑黃國昌就是在「抓交替」。圖／擷取自李正皓臉書
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時代力量立委黃國昌。圖／本報系資料照
時代力量立委黃國昌。圖／本報系資料照
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黃國昌李正皓2020選舉2020立委選舉

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