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【重磅快評】「選舉浮橋」定樁 只是第一步

2019-08-15 10:30聯合報 主筆室

過去20多年，金門大橋一直被戲稱「選舉浮橋」，選舉近了就被提起，說得活靈活現，選完了大橋銷聲匿跡，政客絕口不談。2020大選近了，金門大橋果然又浮上來，但這次不一樣，一百餘支基樁施工完畢，完全軋進堅硬的花崗石岩盤，選舉浮橋進度接近50％，交通部長林佳龍下達2022年通車不准展延的口諭。

生兒子容易，養兒子可很現實，金門大橋可有自償率？人事、保養、維修靠通行費夠支應嗎？或者，完全編預算？小金門面積只有16平方公里，租輛單車2小時即繞透透，金門大橋雙向四車道的規格，有多少用路需求？小金門的觀光潛能能吸引足夠的橋梁使用人？

日本本州神戶到淡路島的明石海峽大橋堪為對照組，跨越明石海峽的此吊橋，橋長3911公尺，迄今還保有世界最長吊橋頭銜。因為海運需要，明石大橋創下1991公尺超長跨距世界紀錄。大橋通行費很貴可能也是紀錄，單趟2300日圓，因而通車20年來使用率始終偏低。

金門大橋全長5.4公里，比明石大橋稍長，但通行費小客車單趟僅40元，大客車60元，這樣的費率與明石大橋單趟接近600元台幣，一樣無法想像，或許明石跨越海峽施工難度高，台灣的金門大橋跨金烈水域，海床平坦，施工難度相較簡單些。

明石大橋造價高達5000億日幣，換算台幣1200億以上，相較金門大橋預算才75億元，完全無法理解金門大橋是怎麼估算出造價？當然，明石是吊橋，金門大橋是鋼筋混凝土結構，兩者不能拿來比，但也不致差那麼多。

需要強調，明石大橋是日本最權威、老資格的《長大株式會社》設計施工；最為人稱道的是，1995年芮氏規模7.3的阪神大地震震央距明石大橋僅4公里，但明石大橋毫髮無損，而鄰近神戶市阪神高速公路全線倒塌，明石大橋因而被譽為工程界的神話。

金門大橋動工已逾7年，風波不斷，包商一換再換，都沒有跨海橋梁的興建實蹟，工期也一再展延；林佳龍下令2022通車不得延誤，但更該下令工程品質絕不能打折。

金門大橋主橋的最後1支基樁日前完成混凝土澆置作業，交通部長林佳龍、金門縣長楊鎮浯...
金門大橋主橋的最後1支基樁日前完成混凝土澆置作業，交通部長林佳龍、金門縣長楊鎮浯等人一起見證。圖／金門縣府提供
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金門大橋

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