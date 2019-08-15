時力內鬨演不完 黃國昌反擊黨內同志：很可笑

2019-08-15 00:58 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ╱即時報導



立委林昶佐、洪慈庸因時代力量路線問題無共識相繼退黨。對此，時力台北市立委參選人陳雨凡點名，黃國昌要負最大責任，昨日受訪時她再度表示，黃國昌路線就是犧牲區域的路線。對於如此批評，時力立委黃國昌雖未正面回應，但卻被發現在支持者臉書貼文底下留言，「我覺得很可笑，這樣她票會比較多嗎？」

陳雨凡前天臉書貼文表示，不滿黨內路線遲遲無法定調，導致洪慈庸宣布退黨，更直指「落得這種結果，黃國昌必須負起最大的責任」，並稱，正是因為大家都太尊重黃國昌委員，才會一直等待，也一直壞了黨內的民主程序，更亂了民主政治的價值。

陳雨凡昨日受訪時再度指出，黨內決策委員會繼續拖延的結果，就是使得立法院代表本土政權的力量無法延續、時力在基層的支持基礎無法拓展，也無法讓時代力量這個年輕的政黨，吸引更多年輕世代、願意投身政治的年輕人，「我相信包括昶佐、慈庸等等委員，我們都不樂見這樣的情形」。

對此，有支持者在臉書發文力挺黃國昌，認為時力的決策都是由決策委員共議，身為決策委員的林昶佐、洪慈庸主張不被接受，是因為無法說服多數決策委員，「你的主張不被接受，那你就再好好找決策委員的同志溝通協調，沒有能力讓別人接受你的主張，就攻擊黨內領袖，這哪招？」而黃國昌也在此貼文底下留言，「我覺得很可笑，這樣她票會比較多嗎？」