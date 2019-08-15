「兩制就是現狀」 郁慕明：以中華民國追求統一

2019-08-15 01:24 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ／台北報導



新黨主席郁慕明提新黨版「一國兩制台灣方案」。 記者陳正興／攝影 分享 facebook

新黨周六舉辦廿六周年黨慶大會，主席郁慕明將宣布新黨版「一國兩制台灣方案」，強調新黨主張的一中是「中國」而非「中華人民共和國」，兩制就是當今現狀，我方以中華民國身分去追求統一，與大陸進行對等談判，磋商未來可能的統一模式。

郁慕明表示，這與香港一國兩制的「一國」就是中華人民共和國，兩者完全不同。他也批評蔡政府蓄意誤導民眾，利用近日香港抗議火中取栗，意圖把衝突變成自己選票。

郁慕明說，目前台灣政治氛圍是聞統色變，新黨似乎被視為非主流。然而從長遠角度看，兩岸未來變成兩國的可能性大，還是統合的可能性大？民進黨兩度執政，這次行政立法一把抓，都還是不敢獨，就是知道台獨做不到。

他表示，既然如此，總要有人提醒大家，統一並沒有那麼可怕，既然兩岸同屬中國，對於大陸的河山與文明，台灣人當然也有繼承權，因此統一不該說是「被併吞」，而是台灣人發展空間的擴大，如果沒有主張統一的聲音，就不是民主的台灣，也沒有和平的未來。

郁慕明說，大陸拋出尋求一國兩制方案，台灣該做的，就是提出我方認為合理的統一模式，看對方如何接招，他舉例，如果自己是國民黨主席，聽到習近平的話，立刻便要求對方允許國民黨到大陸合法發展，和共產黨自由競爭，「中國立刻就變成兩大黨制」。

郁慕明批評，蔡政府上任三年來，嚴重破壞兩岸關係。蔡總統就職時宣誓遵守中華民國憲法，其作為卻是用中華民國的殼，行台灣國總統之實，對外自稱「台灣總統」、「中華民國台灣」。平常一天到晚搞分化，到了選舉又說要團結，怎麼可能作得到？

另外，蔡英文完全執政之後，壓制異聲的企圖，比國民黨一黨獨大時代還嚴重。當年民進黨力主廢除刑法一百條，如今卻是有人在網路上批評，立刻就被找去談話；有人贊同統一，就要以違反國家安全來論處，如果蔡英文成功連任，勢必引發社會更多的不安。