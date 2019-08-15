六都市長政治獻金 侯1.33億居冠 韓1.29億緊追

2019-08-15 00:06 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ／台北報導



新北市長侯友宜申報去年九合一選舉政治獻金，是「收到捐款」與「開銷最大」的雙料冠軍。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

監察院政治獻金公開查閱平台昨上線，六都市長在去年九合一選舉的政治獻金曝光，新北市長侯友宜申報收入一點三三億元，支出一點五三億元，透支一九五九萬元，是「收到捐款」與「開銷最大」的雙料冠軍；聲稱以一瓶礦泉水、一碗滷肉飯打選戰的高雄市長韓國瑜，收入一點二九億元排名第二，選舉支出一點一四億元，結餘一五○六萬元。

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柯文哲獻金收入墊底

台北市長柯文哲申報獻金收入最少，僅四四○五萬元，支出五五八八萬元，透支一一八三萬元；兩位對手申報數字都比他高，國民黨參選人丁守中收入六八三四萬元，支出七二四九萬元，透支四一五萬元；民進黨參選人姚文智收入五六三七萬元、支出七○七二萬餘元，透支一四三四萬元。

六都市長在去年九合一選舉的政治獻金，台中市長盧秀燕透支二二八三萬元，成為「虧本冠軍」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

盧秀燕是「虧本冠軍」

台中市長盧秀燕收入六五二八萬元；支出八八一二萬餘元，透支二二八三萬元，成為「虧本冠軍」。台南市長黃偉哲政治獻金收入四五五三萬元，支出六一八二萬餘元，透支一六二八萬元；桃園市長鄭文燦申報收入四五五一萬元，支出四九五一萬元，透支四百萬元。

韓國瑜是「結餘冠軍」

韓國瑜是所有當選者中，唯一申報收入超過開銷的人，也是收到個人捐款最多的，包含匿名捐贈共達一點一億元，企業捐款僅一三一五萬餘元；另外國民黨挹注三百萬元，但韓在去年十一月卅日當選後，就返還兩百九十萬元，實際政黨收入十萬元。

鄭文燦最獲企業青睞

相較之下，韓國瑜的對手陳其邁，申報收入六五四二萬，其中企業捐贈達三三四七萬元，占一半以上；個人含匿名捐贈二七六一萬元。至於當選人中，最獲企業青睞的，則是在選舉時一路聲勢領先的鄭文燦，總計獲得企業捐贈三二七三萬元，占總收入將近百分之七十二。

去年九合一選舉當選人的政治獻金，最獲企業青睞的是聲勢一路領先的鄭文燦。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

監察院秘書長傅孟融說，過去政治獻金僅公開收支總額，民眾若想了解細項，必須到監院查詢。監察院依去年修正的政治獻金法相關規定，建置公開查閱平台，便於民眾瞭解各政黨、政治團體或擬參選人政治獻金捐贈收入的來源及支出對象。依法規定，賸餘的政治獻金可自申報起使用四年，並逐年辦理申報，未來也會在平台上公開。