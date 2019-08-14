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吳敦義轟主張「一中同表」黨員 洪秀柱回應了

2019-08-14 21:45聯合報 記者鄭媁╱即時報導

國民黨前主席洪秀柱日前再度提及「一中同表」兩岸論述。 圖／聯合報系資料照片
國民黨前主席洪秀柱日前再度提及「一中同表」兩岸論述。 圖／聯合報系資料照片
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國民黨前主席洪秀柱日前接受廣播專訪，再度提及她主張的「一中同表」兩岸論述，卻在今天的中常會引發軒然大波，黨主席吳敦義雖未點名洪，但痛批主張「一中同表」的黨員，連基本黨員立場和資格都不符。對此，洪秀柱晚間回應，吳敦義可能誤解她所主張的「一中同表」的內涵。

洪秀柱日前接受廣播專訪時被問及兩岸論述是否仍是「一中同表」，她表示，她一路走來始終如一，堅持的信念不會改，並痛批國民黨人云亦云，人家講什麼就怕掉選票，失去黨的靈魂。

吳敦義在下午中常會表示，黨章和黨的政綱清楚載明，國民黨在兩岸論述的基本立場就是「九二共識、一中各表」，他也向總統參選人韓國瑜表示，這是黨兩岸論述的「定海神針」，絕不能偏離，做為黨員，不能連黨的基本立場都不遵守。

洪秀柱晚間回應，兩岸關係是國民黨的強項，為使了兩岸關係能夠脫離敵對仇恨，走向和平發展，因此她提出建設性與積極性的兩岸論述。

洪秀柱表示，「一中各表」是過去用來解釋兩岸開放交流這卅多年來的狀態，而她主張的「一中同表」，則是希望解決兩岸未來將面對的課題，兩者都沒有背離「九二共識」的核心。何者為宜，涉及到國民黨的理念、價値，黨員間即使有不同看法，其目的也是希望能夠為國民黨好，為國家好。

國民黨一中同表洪秀柱

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