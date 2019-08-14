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因為「這個原因」 陳佩琪自爆：真恨我自己這個豬老婆

因為「這個原因」 陳佩琪自爆：真恨我自己這個豬老婆

2019-08-14 20:52聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

台北市長柯文哲去年太太陳佩琪把房子拿去抵押2千萬打選戰。陳佩琪今也在臉書上爆料，...
台北市長柯文哲去年太太陳佩琪把房子拿去抵押2千萬打選戰。陳佩琪今也在臉書上爆料，指因房貸有指定用途，其實是以先生的名義申請信貸， 然後再以太太名下的房子當擔保品， 還說利息比純房貸高。圖／報系資料照片
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監察院今公布去年九合一選舉，六都市長候選人的競選經費收入和支出，引發各界議論。其中台北市長柯文哲最知名的，莫過於去年太太陳佩琪把房子拿去抵押2千萬打選戰。對此，陳佩琪今也在臉書上爆料，指因房貸有指定用途，其實是以先生的名義申請信貸， 然後再以太太名下的房子當擔保品， 還說利息比純房貸高。

根據監察院「政治獻金公開查閱平台」，柯文哲去年政治獻金收入達2萬5264筆，共4405萬3640元，支出則有5588萬4781萬元，換算下來還虧了1千多萬元。

陳佩琪則是在臉書上表示，深知台灣政治人物的太太只要公開談錢一定被罵翻，但今天看到這則報導（指政治獻金），還是忍不住要述說去年被罵翻的委屈。

陳佩琪說，去年5月下旬，為了先生選舉經費，曾私下去銀行詢問想以房子貸款2000萬元是否可行 ，當時行員詢問是否要買房，可以啊；因此自己一周後真的帶柯去銀行貸款，這時才恍然大悟為何行員會如是問了。

陳佩琪說，原來房貸不可拿來用在其他用途，只能貸來買房子，當下聽了，心情真的盪到谷底，心想都已經跟先生說可以了，這下選舉經費又沒著落了。

陳佩琪說，襄理看得出失望， 立刻說已經幫我們想好一招了， 那就是要我們以先生的名義申請信貸， 然後再以太太名下的房子當擔保品， 如此利息雖比純房貸高，但至少較一般無擔保信貸低。

陳佩琪說，於是去年6月初就是利用這招貸了兩千萬出來讓先生做競選經費用，不過銀行也聲明借信貸，債務人有義務要報備錢用在哪裡，於是往後幾個月月底時，自己就會像小學生交作業一樣， 乖乖把支出明細繳交銀行查核。

陳佩琪表示，數十年來累積投資基金的習慣，所以自己每隔一段時間上網銀看基金的報酬率，績效差的基金，就上他們基金公司的網站，挑一些排在前面、前景看好的基金，然後花500元的轉換費把這些績效差的基金轉換掉，只是沒想到先生當市長後不能再這樣了。

陳佩琪說，2017年底財產申報前，有一次心血來潮，將19檔基金上網轉換了一些績效後半段的基金到績效有進展的基金，沒想到其中40萬元（約一成）轉成了名稱牽涉到中國 、大中華，兩岸三地的基金，這些都是在銀行或投信平台上買的或轉換的，且是金管會核准的，但以先生2018年的處境， 想也知道財產公布後， 他就慘了，「當時我真的很恨我自己這個豬老婆」。

陳佩琪九合一選舉政治獻金

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