私菸案後再爆桃機弊案 藍委：國門管理系統崩壞

2019-08-14 19:50 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



桃機公司二航廈擴建期間，工程處林姓處長涉嫌收取回扣，檢調依貪汙治罪偵辦中。 圖╱聯合報系資料照片 分享 facebook 私菸案尚未落幕，桃園國際機場公司日前又爆發收回扣案。國民黨立委江啟臣今透過臉書批評，民進黨從政務官到國營事業都是一慣的用人邏輯，沒有專業考量，只有政治考量的酬庸任命，寄生政府高層，破壞穩健的文官制度，不當的任命可能延伸「上樑不正下樑外」的效應，基層公務員也有可能發生被壓迫違法行政的事件，高層名不正，言不順，酬庸任命當然會出事。

江啟臣指出，近日剛爆發私菸案、又一件桃機二航廈工程弊案，國門管理系統的崩壞，都看見民進黨派系酬庸的影子。桃機二航工程收受回扣達億元，而這幾任董事長和總經理人事，包括董事長王明仁，和去年底才卸任的總經理蕭登科、傳出都是由桃園市政府力薦。私菸案盤根錯節的共犯結構，包含華航資深副總經理的羅雅美、華膳空廚董事長葉菊蘭，及華航空品處前副總經理邱彰信等都傳出是英派人馬。

江啟臣表示，私菸案新聞焦點一過，就可以大事化小，財政部僅是用「擅自移動貨物」輕罰15萬元，試圖轉移走私焦點。民進黨在媒體上重重舉起說要查弊，私下卻是集體掩護，輕輕放下，私菸案如此，過一陣子民眾忘了，桃機案也會如此。更令人擔心的是這些無經驗、無專業的酬庸人士，還有多少弊案尚未曝光，民進黨荒腔走板的執政，大家怎麼放心把政府交給這群「酬庸餓狼」。

酬庸任命當然會出事！