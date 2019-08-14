來去總統府住一晚？ 扁：何不辦來去總統官邸住一晚

2019-08-14 19:25 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



總統府、中華文化總會、交通部觀光局舉辦「來去總統府住一晚」活動，前總統陳水扁得知是要睡在總統府旁邊加蓋的憲兵營區力行樓時，今天在臉書質疑「這是否掛羊頭賣狗肉，讓國際觀光客有被騙的感覺？」，並建議與其掛羊頭賣狗肉辦「來去總統府住一晚」，何不辦「來去總統官邸住一晚」？

陳水扁表示，「來去總統府住一晚」活動對曾在總統府服務過8年的他來說，第一個感覺就是有沒有看錯？「來去總統府住一晚」，要睡哪裡？總統辦公室的總統小套房要讓給國際觀光客免費入住？

總統府表示，第一階段規畫錄取10組旅客，每組最多2人，住宿空間位於總統府園區的「力行樓」備勤室，約14坪小套房，能一眼看到百年的總統府主建築，陳水扁質疑「原來是睡在總統府旁邊後來加蓋的憲兵營區力行樓，這是否掛羊頭賣狗肉，讓國際觀光客有被騙的感覺？」

他說，如果這是觀光宣傳噱頭，為什麼不辦「來去總統官邸住一晚」，不是跟總統真的住一晚，而是睡在總統官邸旁邊的特勤人員備勤室？如果是為了能一眼看到百年歷史的總統府主建築，且將有專門的管家為旅客服務，後者哪裡都可以，前者從北邊看總統府側面並不好看，要看總統府主建築，從正前方看過去，包括他主政時施作的總統府夜景，安排住進他從2002年到2006年分二期花了5億整修，比總統府還早18年的台北賓館，是國家級的國賓招待所，豈不更合宜？