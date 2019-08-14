陳雨凡再批黃國昌 是否退出時力埋伏筆

2019-08-14 19:07 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ╱即時報導



時代力量信義南松山立委參選人陳雨凡。攝影／記者楊凱竣 分享 facebook 時代力量立委黃國昌擬棄選新北市汐止選區，對此，時力台北市立委參選人陳雨凡表示，如果黃不選區域、放棄基層，而黨又同意這種犧牲基層的路線，她無法接受。關於是否退黨，陳說，會用盡全力奮戰到最後一刻，直到真的沒有辦法的時候，才會決定是不是要離開。

陳雨凡繼昨日點名黃國昌，必須要為黨內混亂的現況負起最大責任後，今日再度在臉書將矛頭對準黃表示，「黃國昌委員如果不選區域、放棄基層，黨也無法有勇氣面對、做出抉擇，我認為時代力量拖延或者同意黃國昌路線，都是同意犧牲區域的路線」。

陳雨凡表示，對黃避戰汐止區立委，感到非常遺憾，「拋棄選民的託付，沒有回應基層民意，就是目前時力最嚴重的問題」。她說，區域立委的意義，對於一個黨來說就是最根本的民意基礎，能夠順利取得這個席次的每一票，都是當初辛苦經營的，這也是支撐一個黨能夠聆聽民意、溝通民意的根本。

陳雨凡呼籲時力，應該用誠懇、負責任的態度說明清楚，在區域立委席次跟不分區立委席次之間，是否要保障區域候選人，或者寧願讓傾中候選人漁翁得利。

陳雨凡表示，如果繼續保持模糊，會造成每一個正在奮戰的區域候選人焦慮與徬徨，「這個徬徨不只是區域候選人的，也不是我陳雨凡自己一個人的，而是所有對時代力量還有期待的年輕人們」。

陳雨凡說，黨內決策委員會繼續拖延的結果，就是使得立法院代表本土政權的力量無法延續、時力在基層的支持基礎無法拓展，也無法讓時代力量這個年輕的政黨，吸引更多年輕世代、願意投身政治的年輕人，「我相信包括昶佐、慈庸等等委員，我們都不樂見這樣的情形」。

至於要不要退出時代力量，陳雨凡表示，「昶佐、慈庸也是很辛苦地努力過，最後才作出不得已的決定，我也同樣會用盡全力促成黨能夠釐清路線，直到最後一刻」。