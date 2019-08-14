影／朱立倫赴美前 呼籲國民黨團結

2019-08-14 18:41 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳嘉寧 ╱即時報導



國民黨前主席朱立倫14日晚間搭乘長榮航空公司班機前往美國訪問，登機前針對王金平、郭台銘與柯文哲可能合體的傳聞，他再度呼籲國民黨內團結。

朱立倫14日傍晚5時20分抵達桃園機場第2航廈，在長榮航空公司櫃台辦理登機報到手續，稍後搭乘7時10分起飛前往美國紐約的班機。結束報到手續取得登機證後，朱立倫應旅客請求在櫃台前合影留念。

登機前朱立倫接受媒體訪問時表示，這次美國行程本來主要是去看孩子、陪家人，順便旅遊一下。後來很多在美國的老朋友希望能見個面，就決定14日晚上就轉到華府停留2天，跟很多在政界、學界及智庫的朋友見面聊一聊。

朱立倫指出，最重要的是，美國各界很關心台灣未來的總統大選，他會以國民黨前主席的身分表明國民黨的立場，不要讓美國華府的聲音，變成只有民進黨是唯一的聲音，也讓大家了解國民黨的立場。

針對王金平、郭台銘及柯文哲可能合體參選下屆總統？朱立倫回應表示，他一再呼籲國民黨大家都要能夠團結，團結不是只在同溫層裡面的對內團結，還要對外拓展更多的支持者，尢其是對於中間選民，還有很多年輕朋友。

他認為國民黨要提出更多更好的政策，就像初選這半年當中，針對兩岸政策、對外關係或者經濟民生育兒政策，他都有所堅持與立場，也得到很多的中間選民跟年輕朋友支持。他覺得國民黨未來要能夠整合，把大家的政策彙整成為國民黨共同的政策，來爭取更多中間選民，跟年輕朋友的支持。

朱立倫認為，這段時間國民黨一方面呼籲團結，一方面彙整大家共同的政策，然後能夠消弭歧見，最終大家還是可以團結在一起。

媒體詢問朱立倫，現階段黑函、爆料好像幾乎每天都在上演，而且越演越烈，對這方面有何看法？朱立倫回答說，他認為還是要從比較大的方向著手，像他這次去美國訪問，關心的就是國民黨的聲音怎麼樣讓美方的朋友知道，也能夠讓更多的中間選民、更多的年輕選民支持國民黨。選舉過程中，任何負面訊息或抹黑，並不會得到更多人的肯定，也不能夠只在同溫層對內，國民黨應該要對外拓展更多的支持。