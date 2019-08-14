以台灣名義加入口蹄疫聯盟 陳吉仲：突破國際政治現實

2019-08-14 18:20 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



繼口蹄疫拔針成功，又傳來好消息。農委會主委陳吉仲今天在臉書發文，農委會家畜衛生試驗所今年成功以Taiwan（台灣）名義，成為全球口蹄疫研究聯盟（GFRA）合作者，代表我國口蹄疫研究成果獲得世界認可，也代表台灣有實力及能力突破國際政治的現實。

陳吉仲說，家畜衛生試驗所繼取得世界動物衛生組織（OIE）豬瘟參考實驗室認證後，又成功以Taiwan的名義成為全球口蹄疫研究聯盟（GFRA）合作者，和法國、英國、日本、印度等國的專業單位並列。這個聯盟集合了全世界專精研究口蹄疫的單位，希望透過分享彼此的研究能量，達到控制全球口蹄疫疫情的目標，家衛所能夠加入，代表在口蹄疫診斷與研究上的成果達到國際水準，獲得世界認可。

陳吉仲表示，今年對台灣養豬產業來說是里程碑的一年，不但口蹄疫拔針成功，清除了23年來都沒能根除的口蹄疫，非洲豬瘟阻絕境外，也在亞洲鄰國相繼淪陷的情況下，力保台灣成為淨土。