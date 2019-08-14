影／還慰安婦公道！民團怒吼：抗議到日本道歉為止

2019-08-14 17:08 聯合報 記者 聯合報 記者 潘姣琪 ╱即時報導



今天是「814國際慰安婦紀念日」，婦女救援基金會、國際特赦組織、台灣勞動人權協會等數個民間團體，赴日本台灣交流協會抗議，要求日本政府對二戰時受到迫害的台灣慰安婦阿嬤們道歉，婦援會執行長范情表示，台灣現在只剩下2位曾為慰安婦的阿嬤仍在世，雖然無法抵擋生命的凋零，但我們這一代能夠留下歷史的記憶，以及積極解決上一個世紀尚未解決的問題，只要日本政府一日不道歉，他們就一日不放棄對日本的訴求，為已逝與仍在抗爭的阿嬤們討回公道，包括對受害者及其家屬正式道歉、賠償並深刻反省戰爭責任。現在這些議題也在新一代青年心中發芽，為了讓年輕人了解慰安婦的歷史，由婦援會與韓國民間團體合作舉辦的國際青年大會，今年已邁入第三屆，現場也有青年代表向日本發聲。

國民黨立委王育敏也到場聲援，斥責政府無能、軟弱，不論是當初2016年時任行政院院長的林全，稱有些慰安婦「可能是自願的」又或者去年日本保守派團體「慰安婦之真相國民運動」幹部藤井實彥在台南踹慰安婦銅像等言行，民進黨都沒有加以指責，喊話身為台灣第一位女總統的蔡英文應該幫慰安婦及家屬們發聲，必須比照南韓政府、民間團體都強悍挑戰日本，才能得到應有的賠償。