毫不猶豫接任北市府發言人 周台竹：我熱愛挑戰

2019-08-14 15:03 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



備戰2020，台北市長柯文哲近來積極尋覓新血，今年五月還曾舉辦過海選幕僚的活動，希望藉此找到發言人一職。如今傳出兼任發言人的北市府觀傳局劉奕霆、副發言人柯昱安雙雙辭去正、副發言人一職，改由資深外交官、今年6月甫被延攬入府的前駐荷蘭代表周台竹接任，這也是柯市府團隊首次任用超過35歲的發言人。

對此，周台竹今受訪時表示，自己目前是擔任國際事務委員會的副主委，負責外交、兩岸事務，昨天市府顧問蔡壁如通知準備要接發言人，一直到現在都還在適應新的角色，新的職務也很有挑戰性，未來希望在發言人這一塊扮演好角色。

周台竹說，自己也沒有想過被遴選為發言人，過去在外交兩岸事務上，也常接受媒體專訪，對於媒體這一塊並不陌生，當下被詢問時是一口答應，一絲一毫的猶豫都沒有，覺得可以幫台北市政府做很多事情，自己也熱愛挑戰。

對於市府團隊普遍較為年輕，周台竹笑說，和年輕人工作，覺得會年輕很多，突然覺得一下子少了十幾歲，也會盡快和媒體事務組的同事釐清未來角色運作、聯絡重點等，尤其是首都事務很複雜，相信第一個月要好好用功學習。

周台竹說，自己六月進市府以來，每天參加七點半的晨會，其實很有收穫，從事外交工作30幾年突然間轉到北市府覺得很接地氣，其實柯文哲對於媒體發言自己應付得也很好，在一個很強的首長下工作，壓力沒有這麼大。