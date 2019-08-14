桃園市拚總人口225萬人 機關員額可達9千人

2019-08-14 14:37 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市長鄭文燦今天主持市政會議，表揚市府民政局榮獲內政部「108年績優戶政機關楷模獎」及直轄市組第一名佳績，肯定戶政人員辛勞，他也提到，桃園總人口即將跨越225萬門檻，機關總員額可達9千人，市府將爭取機關員額，也能進一步減輕市府員工工作負擔。

鄭文燦今天從民政局長湯蕙禎手中接下獎牌，他說，桃園自升格以來，人口成長快速，第一線戶政人員負責人口遷入、遷出、出生、結婚登記等業務，十分辛苦，感謝民政局透過創新服務，包括整合跨機關資源，建置便捷資訊系統，讓民眾獲得更便捷的戶政服務。

尤其戶政業務強調便民，因應行政區調整，部分民眾換發新身分證，市府民政局也推動行政區域調整暨門牌整編「行動掃描QR Code－線上換證e指通」專案，民眾收到換發身分證及戶口名簿通知後，利用手機掃描通知單上的QR Code，即可完成線上預約、收件、審件等工作，減少現場等候時間，達到流程簡化之效果。

另因應林口特定區居民人數成長，市府民政局也整合龜山戶所、地政事務所、地稅局等單位，成立大坪頂便民工作站，民眾可就近申辦各項簡易案件，節省往返洽公時間，特別感謝戶政同仁利用資通訊技術，優化相關業務流程，大幅提升便民程度。