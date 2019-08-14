被爆度假打麻將 韓國瑜：國家機器在監視我？

2019-08-14 13:53 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



對於高雄市議員林智鴻在臉書爆料度假打麻將之事，高雄市長韓國瑜合理猜測，是不是自己選上市長之後就一直被「跟監」？圖／聯合報資料照 分享 facebook

對於高雄市議員林智鴻在臉書爆料度假打麻將之事，高雄市長韓國瑜說，那是到峇里島度假時，小孩子看到麻將好奇，就坐下來摸一摸，不是賭錢，那裡燈光也很暗，大家坐一下子就離開了，記得那時旁邊有人一直在拍照，他心想是台灣去旅遊的人，就沒有注意太多，重點是拍的人把照片留到現在！他不得不合理的猜測，是不是自己選上市長之後就一直被「跟監」？

韓國瑜說，那張照片中左邊的是他的兒子，那時是兒子對麻將好奇也覺得好玩，就坐下來摸一下麻將，既不玩錢，更不是賭博，當時那個空間的燈光頗暗，大家坐一會兒就離開了。

韓國瑜一家人春節期間到峇里島度假，一直保密到家，直到同行的立委許淑華在臉書公開照片，外界才知道韓國瑜和家人去了峇里島，這時卻有這一張照片向林智鴻爆料，連韓團隊都覺得有點可怕。

韓國瑜說，在峇里島時，他是知道旁邊有人在拍照，但認為對方是去旅遊的國人，也就不在意， 他比較好奇的是，為什麼 拍的人會把這張照片存到現在？合理的推測，是不是他當選市長之後就被「跟監」？是不是有人用國家機器在監視他？

韓國瑜重申，他當市長以來，沒有喝醉酒、沒有打麻將，議員爆料的那張照片所拍的，是他和家人在度假，他不在高雄，不是打賭博麻將，只是孩子覺得好玩，坐下來摸摸麻將。