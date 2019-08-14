外館爆性騷擾 外交部： 僅電話騷擾 查無不當肢體接觸

2019-08-14 13:46 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



駐外單位爆發性騷擾案。據報導，已婚的前外交部駐德國漢堡辦事處處長沈文強，遭控對女部屬言語騷擾、送禮追求、強邀約會，甚至有不恰當的肢體碰觸。對此，外交部表示，本案受理後即依規定組成專案調查小組進行調查，確認本案申訴人有接到不當文字訊息及電話騷擾，但查無不當的肢體接觸，已於去年8月21日作成提前調部、申誡1次及降調非主管職務的處分。

外交部指出，本案是由申訴人於去年7月1日提出申訴，外交部受理後立即依規定組成專案調查小組進行調查。

外交部表示，經調查結果經雙方當事人確認，本案申訴人是接到不當文字訊息及電話騷擾，查無不當的肢體接觸。此調查結果送交「性騷擾申訴評議委員會」進行評議，再由考績會依其建議，於8月21日作成提前調部、申誡1次及降調非主管職務的處分。

外交部強調，本案懲處結果是經申評會評議及考績會決議所做的審慎決定。此外，本案的懲處也依相關事證及情節程度，依比例原則，做成提前調部、申誡1次及降調非主管職務的懲處，並無有媒體報導「輕輕放下、官官相護」的情形。

外交部指出，外交部對性騷擾案向採零容忍立場。為防治及處理員工性騷擾事件，設置「性騷擾申訴評議委員會」(申評會)，負責處理性騷擾申訴案件，委員組成共9人，除外交部職員外，尚包含專業律師等社會公正第三方。在受理申訴案件後，指派3人以上委員組成專案小組進行調查，作成調查報告書提申評會審議。

外交部也表示，性騷擾案件情節輕重情形不盡相同，倘遇性騷擾申訴案件，外交部均依照規定及程序，以嚴謹審慎態度依個案加以調查、審議，並視情節輕重分別作適當處分。