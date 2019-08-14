美台關係展巡迴至桃園 AIT處長發表美台安全合作談話

2019-08-14 13:30 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



台美關係法立法40周年，AIT美國在台協會今年巡迴多個縣市舉辦「立穩根基，共創未來：AIT@40—1979年後美台關係展」，第8場移師到桃園市文化局展出，市府今天舉行歡迎茶會，美國在台協會處長酈英傑、市長鄭文燦、外交部政務次長徐斯儉等人參與；酈英傑致詞說，增進美台安全合作是他任內首要目標，他宣布AIT將推出印太安全事務領袖參訪計畫，要遴選初一群出色的中階文職和軍職人員，未來將成為美台安全關係的領袖人物。

「立穩根基，共創未來：AIT@40—1979年後美台關係展」桃園場展覽即日起至25日在文化局展出，展覽呈現過去桃園市與美國合作大事紀，包括石門水庫、黑貓中隊、桃園市與美國12個締盟城市互動與近期鄭市長出訪美國交流情形，華航、長榮、太古可口可樂也參展。

為表達對桃園重視，酈英傑今天出席桃園巡迴展歡迎茶會，發表年度「四個增進」四大政策演說的第三場演講，演講聚焦「美台安全合作」；酈說，選在AIT@40—美台關係展桃園場發表再適合不過，因美國和台灣的空軍在桃園進行許多歷史悠久的安全合作與軍事交流。

酈英傑致詞簡述台灣關係法簡史，表示台灣關係法於1979年立法，當時在跨黨派廣泛支持下通過，這是一項具有里程碑意義的立法，鞏固了美國繼續支持台灣保有自我防衛能力的政策，他強調，今天美台關係在美國國會中仍然享有這樣廣泛的跨黨派支持。

酈英傑說，美國基於法案立場，維持定期對台軍售政策，確保台灣能尋求適當能力抵抗脅迫，10多年來，美國政府已通知國會總額達240多億美元的對台軍售，包括過去兩個月，達22億美元的Ｍ1A2坦克及刺針防空飛彈軍售案，本屆政府就已向通知44億美元對台軍售。

「區域的和平安全正是美國外交不可或缺的一部分」，酈也提到，台灣正面臨各種新興威脅，如嚴厲措辭、軍事越界、軍機繞台增加，還有攻擊性不實訊息及網路攻擊，顯見一方藐視國際規範，一方卻致力成為負責任利害關係者，AIT會持續確保台灣保持安全，他強調，美台安全合作關係是基於人權、自由及民主等美台共享價值，會繼續當台灣真正的朋友。

市長鄭文燦今天親自出席歡迎茶會，陪同酈英傑等人看展，他還送上桃園古地圖、黑貓中隊特製外套給酈，表達友好一面；鄭文燦說，台灣關係法40年來，讓台灣能發展出真正的民主政治，也有很好的經濟成就，個人權利也能得到保障，也代表沒有台灣關係法這個堅定的基礎，這些成就也無法達成。

鄭文燦也說，桃園與美國連結甚多，像是當年興建石門水庫，是由美國籍的工程師負責，水庫也有一條「美國路」紀念此事，讓桃園得以有一個重要生命線，再來黑貓中隊的美軍駐紮，也得以讓台灣存在迄今，從歷史脈絡可發現到美國是台灣重要的戰略夥伴，台灣也是個值得信賴的民族。